Количество заключенных соцконтрактов выросло почти в шесть раз в Самарской области

САМАРА, 22 декабря. /ТАСС/. Число социальных контрактов, заключенных в Самарской области, увеличилось почти в шесть раз по сравнению с прошлым годом. Об этом ТАСС сообщили в среду в министерстве социально-демографической и семейной политики региона.

"Самарская область - одна из первых в стране, где начали заключать социальные контракты, призванные поддержать малоимущих граждан. За 11 лет выплаты получили свыше 23 тыс. жителей. В 2021 году заключено почти 8 000 контрактов", - говорится в сообщении. В 2020 году с гражданами было заключено 1 393 социальных контракта на 43,31 млн рублей.

С этого года механизм предоставления этой меры соцподдержки существенно изменен. Впервые социальный контракт стали предоставлять на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов. Общий объем финансирования в 2021 году составил более 1 млрд рублей.

Самарцы могут направить средства социального контракта на поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, а также на ведение личного подсобного хозяйства и другие мероприятия, помогающие преодолеть трудную жизненную ситуацию.

Для того, чтобы оформить соцконтракт, необходимо обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства.

Одними из обладателей этой мерой поддержки стала семья Тукмаковых из села Кинель-Черкассы, которая воспитывает двоих детей. Социальный контракт, полученный в рамках нацпроекта "Демография", помог Елене реализовать мечту. Она решила заняться предпринимательством - открыть свою кондитерскую для приготовления тортов. За счет средств соцконтракта она приобрела специальное оборудование, эта покупка позволила ей заняться новым направлением и расширить свой ассортимент. После этого ее доход вырос.

Как сообщал ТАСС, в Самарской области социальные контракты с жителями заключались за счет средств регионального бюджета с 2010 года. Всего за 2010-2020 годы было заключено порядка 15,3 тыс. соцконтрактов. Ранее на эту меру поддержки направлялось не более 50 млн рублей год.