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Пандемия COVID-19

Эксперт: разночтений о добровольности вакцинации подростков быть не может

Директор НМИЦ здоровья детей Минздрава Андрей Фисенко напомнил, что вакцинация подростков от коронавируса будет исключительно добровольной, по письменному заявлению родителей

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Вакцинация подростков от коронавируса будет исключительно добровольной, никаких разночтений быть не может. Об этом в среду заявил журналистам директор НМИЦ здоровья детей Минздрава России Андрей Фисенко.

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"Вакцинация подростков от COVID-19 будет исключительно добровольной, по письменному заявлению родителей - это четко прописано в приказе Минздрава России о ее включении в календарь прививок по эпидпоказаниям. Тут никаких разночтений быть не может", - сказал он.

По словам эксперта, вакцинация подростков позволит избежать долгосрочных последствий для здоровья, вызванных коронавирусной инфекцией у этой группы населения.

24 ноября Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса "Спутник М", которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

В Минздраве отметили, что вакцинация подростков в возрасте от 12 до 15 лет будет проводиться только с согласия родителей или опекунов, а с 15 лет и старше при наличии их собственного письменного информированного добровольного согласия.

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РоссияПандемия COVID-19
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