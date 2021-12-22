Обильные снегопады помогли пополнить водохранилище Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Снегопады, прошедшие в юго-западном Крыму в последние двое суток, помогли пополнить запасы водохранилища, питающего Севастополь, что улучшит ситуацию с водоснабжением следующим летом. Об этом сообщил журналистам в среду замгубернатора Николай Жигулин.

В 2020-2021 годах некоторые районы Крымского полуострова столкнулись с дефицитом воды, в том числе к критически низким отметкам приблизилось водохранилище Севастополя. Справиться с ситуацией в этот раз удалось благодаря экстренному строительству новых инфраструктурных объектов, обновлению сетей, бурению скважин и ливням, прошедшим в Крыму летом.

"Обильные осадки позволяют нам в очередной раз пополнить наше Чернореченское водохранилище. 42 млн кубометров у нас в водохранилище есть (его общая емкость - около 60 млн кубометров воды - прим. ТАСС), плюс снег, который выпал в горах. Это благоприятно повлияет на ситуацию с водоснабжением", - сказал Жигулин.

Он отметил, что достигнута слаженная работа городских служб. По данным правительства, на улицах города, в пригородных поселках и на ведущих к городу трассах работают десятки единиц техники и сотни человек, которые расчищают и обрабатывают песко-соляной смесью дороги, убирают снег с тротуаров и из дворов.

Ранее сообщалось, что во вторник в городе возникли пробки из-за снегопада и гололедицы, вызванных перетоком арктических холодных воздушных масс. Подобная погода, как ожидается, сохранится в городе до 24 декабря.

Ситуация в городе

Что касается инженерных сетей, отметил Жигулин, то локальные проблемы с теплоснабжением зафиксировали в домах на улице Горпищенко, где из-за гидроудара оказался поврежден трубопровод. На ликвидацию аварии потребовались почти сутки. При этом специалисты Севтеплоэнерго еще во вторник повысили температуру в сетях центрального отопления, учитывая похолодание.

Как ранее сообщали в пресс-службе правительства, ночью на полтора часа без электроснабжения остался микрорайон частной застройки в районе Сапун-горы - засыпало подстанцию. Около 04:00 вышла из строя резервная линия, питающая спальный микрорайон в районе улицы Горпищенко, этот вопрос также решен.

Кроме того, с вечера вторника нарушено транспортное движение через Севастопольскую бухту: вечером была приостановлена работа автомобильного парома и движение катеров по одному из основных маршрутов - от Артбухты до микрорайона Радиогорка. При этом катер на линии от Графской пристани до площади Захарова курсировал. Сейчас не работает только паром, но так как сохраняется угроза приостановки рейсов катеров, власти готовы организовать автобусы, которые будут возить пассажиров в объезд бухты.