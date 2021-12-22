Путин утвердил пять новых членов Общественной палаты России

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин ввел в состав Общественной палаты РФ замдиректора Ассоциации электронных коммуникаций Сергея Гребенникова, члена-корреспондента РАН Олега Аполихина, предпринимателя Михаила Кучмента, учредителя фонда "Женщины за жизнь" Наталью Москвитину и параспортсмена Рустама Набиева. Соответствующий указ главы государства опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить членами Общественной палаты РФ следующих лиц: Аполихин О. И., Гребенников С. В., Кучмент М. Л., Москвитина Н. И., Набиев Р. И.", - отмечается в документе.

В нем уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания, то есть с 22 декабря.

Общественная палата РФ - консультативный орган, осуществляющий взаимодействие граждан с органами государственной власти и местного самоуправления. Действует с 2005 года, формируется на основе добровольного участия в ее деятельности граждан РФ, общественных объединений и некоммерческих организаций. Срок полномочий состава - три года. Седьмой состав палаты будет работать до 2023 года.