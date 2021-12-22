Архиерейский собор РПЦ намерен дать всестороннюю оценку изменениям в мире из-за ковида

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Намеченный на весну 2022 года Архиерейский собор Русской православной церкви даст "всестороннюю и глубокую" оценку происшедшим изменениям в мире в результате пандемии коронавируса. Об этом заявил в среду Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на ежегодном епархиальном собрании Москвы, трансляция которого велась на официальных интернет-ресурсах РПЦ.

"Мир за прошедшие два года изменился столь существенно и подчас столь стремительно, что можно говорить о "смене эпох". Грядущему Архиерейскому собору предстоит подробно обсудить эти изменения, дать им всестороннюю и глубокую богословскую и пастырскую оценку", - сказал патриарх.

Ранее Священный синод РПЦ принял решение в связи со сложной эпидемической обстановкой перенести проведение Архиерейского собора, который должен был состояться в ноябре, на май 2022 года.

Патриарх также отметил самоотверженный труд врачей, медработников и добровольцев в условиях пандемии и поблагодарил духовенство, осуществляющее пастырскую деятельность в "красных зонах".

"Еще раз хочу поблагодарить всех клириков, монастырских и приходских тружеников, несущих свое служение в нынешних непростых условиях. Отдельную благодарность выражаю духовенству, трудящемуся там, где ведется небезопасная борьба за жизнь заболевших, там, где люди лишены возможности находить утешение в общении с родными и близкими - в так называемых больничных "красных зонах". Сердечно вас, братья, благодарю. Тех, кто трудится там самоотверженно, не опасаясь ни инфекции, ни каких-то зловредных для организма последствий, но мужественно осуществляя свое пастырское служение", - отметил предстоятель РПЦ.