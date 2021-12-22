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Россия, Иран и Турция подчеркнули важность содействия возвращению беженцев в Сирию

АНКАРА, 22 декабря. /ТАСС/. Россия, Иран и Турция подчеркнули в среду важность обеспечения возвращения беженцев в Сирию безопасным и добровольным образом. Об этом говорится в распространенном турецким МИД заявлении по итогам 17-й международной встречи в астанинском формате, посвященной урегулированию ситуации в арабской республике.

"На встрече обсуждался вопрос возвращения сирийских беженцев. Стороны подчеркнули важность и приоритетность содействия возвращению внутренне перемещенных лиц и беженцев в места их первоначального проживания достойным, безопасным и добровольным образом", - отмечается в коммюнике.

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