Более 30 пациентов с "омикроном" находятся в больницах Московской области

ТАСС, 22 декабря. Более 30 пациентов с новым штаммом коронавируса "омикрон" находятся в больницах Московской области, у троих есть клинические проявления заболевания. Об этом в среду заявил главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

"Сейчас в больницах Московской области находятся более 30 пациентов [с омикрон-штаммом], из них клинические проявления есть только у троих", - сказал он в эфире программы "Док-ток" на Первом канале.

По словам главврача, половина госпитализированных были полностью привиты и не имеют клинических проявлений. "Есть часть пациентов, которые имели однократную вакцинацию, у них тоже нет клинических проявлений. И вот как раз те пациенты, которые без прививки, у них легкие проявления катаральные, температура небольшая, першение в горле", - подчеркнул он.

Осипов отметил, что только у одного пациента с омикрон-штаммом на данный момент диагностировали пневмонию. "Он находится в состоянии средней тяжести, но на сегодняшний день ему стало лучше", - сказал главврач.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 276,3 млн человек, более 5,3 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 10 292 983 случая заражения, выздоровел 9 097 521 человек, умерли 300 269. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.