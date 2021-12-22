В Московском регионе продлили оранжевый уровень опасности из-за мороза

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Оранжевый уровень погодной опасности продлен в Москве и Московской области в связи с похолоданием до утра 24 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

"Аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы", - говорится в сообщении. Ранее предупреждение действовало в Москве до 02:00 23 декабря, в Московской области - до 23:00 22 декабря.

При таком уровне опасности имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба. Предупреждение в регионе действует до 11:00 24 декабря. По данным синоптиков, 23 декабря в регионе ожидается до 16 градусов мороза днем, до минус 30 градусов ночью.