Зарплаты педагогов в Ростовской области вырастут на 20-25%

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 декабря. /ТАСС/. Рост заработных плат молодых педагогов в Ростовской области с 1 января 2022 года составит 20-25%. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Законодательного собрания региона со ссылкой на спикера регионального парламента Александра Ищенко.

В бюджете Ростовской области на 2022 год заложено более 3,3 млрд рублей на изменение подходов в оплате труда педагогов. Отмечается, что это позволит увеличить оклады на 50%. Кроме того, увеличатся выплаты, связанные с регулярной оплатой труда.

"Как мы примерно рассчитываем вместе с коллегами из регионального министерства образования, 20-25% - это минимальный рост оплаты труда для молодых педагогов, - сказал Ищенко. - Я говорю об этом осторожно, потому что в каждой школе система оплаты труда устанавливается самостоятельно. Мы определяем только общие параметры фондов оплаты труда. В настоящее время заложены все необходимые средства для того, чтобы в каждой школе была возможность существенно повысить уровень зарплаты".

Для молодых педагогов также вводится надбавка в 10% к их должностному окладу. Председатель заксобрания уточнил, что повышение зарплат коснется не только педагогов, но и всех сотрудников, которые работают с детьми, - тьюторов, психологов, логопедов.

Власти ожидают, что средний уровень роста оплаты труда всех педагогов составит 10-15%, в зависимости от должности и квалификации. Как отметил Ищенко, насколько именно вырастут зарплаты каждый педагог сможет узнать до конца года, после того, как в школах примут скорректированные положения об оплате труда.