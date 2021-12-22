Eutelsat снял с вещания RT DE после обращения регулятора ФРГ и других европейских ведомств

БЕРЛИН, 22 декабря. /ТАСС/. Европейский оператор спутниковой связи Eutelsat снял с вещания немецкоязычный телеканал RT DE после того, как его проинформировали об отказе в вещании со стороны Люксембурга. Об этом заявила в среду в ответ на запрос ТАСС представитель медиарегулятора германских федеральных земель Берлин и Бранденбург (MABB) Аннеке Плас.

"Летом организация TV-Novosti пыталась получить лицензию в Люксембурге, заявка была отклонена, - сообщила она. - После того, как представитель германских медиарегуляторов Тобиас Шмидт в тесном согласовании с регулятором MABB и другими вовлеченными [в процесc] европейскими надзорными ведомствами проинформировали Eutelsat о состоянии дел и о решении Люксембурга, Eutelsat 22.12.2021 прекратил распространение программы RT DE".

В середине августа медиарегулятор Люксембурга отказал телеканалу RT в лицензии на вещание на немецком языке. Там сослались на то, что значительная часть сотрудников немецкоязычной службы работает в Берлине и поэтому контент, который распространяется на германскую аудиторию, должен находиться под юрисдикцией ФРГ. "Это соответствует правовым убеждениям MABB", - сказала Плас.

Ранее, по сообщению RT, германский медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы новый немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве. В пресс-службе канала подчеркнули, что считают действия регулятора неправомерными, и выразили уверенность, что данное решение будет пересмотрено в судебном порядке.