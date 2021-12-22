Спасательные и лесопожарные подразделения Брянской области получили 10 машин

БРЯНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Пожарно-спасательные и лесопожарные службы Брянской области получили 10 новых автомобилей. На эти цели из областного бюджета выделили 15 млн рублей, сообщила в среду пресс-служба областного правительства.

"Правительство Брянской области делает все возможное для развития противопожарной службы. В этом году службам закупили 10 машин пожарной и специальной техники, а также аварийно-спасательное оборудование", - пояснили в пресс-службе.

В частности, службам передали ключи от пожарных автоцистерн, а также от мобильных модулей контроля радиационной обстановки на базе автомобиля УАЗ. "За последние четыре года более 180 млн рублей из областного бюджета направлено на приобретение пожарной и специальной техники, имущества и аварийно-спасательного оборудования. На следующий год на эти цели также предусмотрено более 15 млн рублей", - добавили в пресс-службе.