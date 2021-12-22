Педагог из Киргизии стала победителем конкурса Минпросвещения РФ "Учитель-международник"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Педагог из Киргизии Юлия Щербакова стала победителем первого конкурса педагогических работников "Учитель-международник", который проводило Министерство просвещения России. Об этом сообщили в среду в пресс-службе министерства.

"Победителем конкурса стала Юлия Щербакова из Киргизии, второе место разделили две участницы из Узбекистана - Екатерина Мегис и Владислава Морозова, третье место заняли Наталья Кибалина из Узбекистана и конкурсантка из Монголии Ольга Малых", - рассказали в пресс-службе.

Церемония награждения прошла в формате международного телемоста с участием России, Киргизии, Монголии, Таджикистана и Узбекистана. Призы в спецноминациях конкурса также получили Любовь Белоконева из Киргизии, Александр Сандул из Узбекистана, Анастасия Озгюн из Турции и Бурлият Шахманова из Узбекистана.

"Это первый педагогический конкурс с официальным государственным статусом за пределами нашей страны, который сразу вызвал широкий интерес среди профессионального сообщества. Именно вы, наши дорогие учителя, за рубежом выступаете послами российского образования и культуры, обеспечиваете качественное изучение русского языка и общеобразовательных предметов на русском языке", - обратился к учителям первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев.

В конкурсе "Учитель-международник", который прошел в 2021 году впервые, участвовали специалисты из 34 стран и более чем из 600 учебных заведений. В оргкомитет поступило порядка 1,5 тыс. заявок, в финальный список вошли 244 человека. Наибольшее количество заявок поступило из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Монголии. Активное участие также приняли педагоги из Сербии, Молдавии, Вьетнама, Испании, Белоруссии и Египта, добавили в пресс-службе.