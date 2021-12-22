Новгородские власти заявили о необходимости 38 тыс. доз вакцины от COVID-19 для подростков

ТАСС, 22 декабря. Власти Новгородской области обратились в федеральный центр с просьбой выделить региону более 38 тыс. доз вакцины "Спутник-М" (Гамковидвак-М") от коронавируса для подростков от 12 до 17 лет. Об этом в среду в ходе заседания регионального оперштаба сообщила министр здравоохранения области Резеда Ломовцева.

"Учитывая, что внесены изменения в эпидкалендарь - включена вакцинация детей в возрасте от 12 до 17 лет, - мы подали заявку в Минздрав РФ на вакцину "Гамковидвак-М" в количестве на 38 484 дозы, то есть это на ту категорию детей, кому будет необходима эта вакцина", - сказала она

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин уточнил, что вакцинация подростков от коронавируса будет происходить только при условии согласия родителей. Точные сроки, когда в регионе прививка от COVID-19 будет доступна детям, пока не озвучиваются. В ходе оперштаба также сообщили, что пункты вакцинации в регионе будут работать все праздничные дни, кроме 1, 2 и 7 января. Кол-центр (единый телефонный номер 122), куда можно позвонить по вопросам, связанным с коронавирусом, а также лаборатории, будут функционировать без выходных.

По данным областного управления Роспотребнадзора, эпидситуация в регионе остается напряженной, несмотря на снижение заболеваемости за неделю почти на 10%. Показатель выявления новых случаев продолжает превышать среднероссийский в 1,6 раза. Рост числа новых случаев заражения коронавирусом на 23% отмечается среди детей от 1 до 6 лет, а также вторую неделю подряд увеличивается выявляемость в возрастной категории граждан старше 65 лет (10%). Больше всего заболевших COVID-19 среди людей от 30 до 49 лет.

В то же время сложившаяся обстановка позволяет властям продолжить сокращать коечный фонд для пациентов с COVID-19: за неделю в плановую медицину вернули 150 мест, под лечение новой инфекции остается - 1 270, из которых свободными остается 21,7%. На стационарном лечении находятся 805 человек, еще 2 148 проходят лечение на дому.

По последним данным местных властей, в регионе выявили 63 956 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 161 человек. Выздоровели с начала пандемии 57 222 пациента, умерли - 737.