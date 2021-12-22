В районе Коми частично ввели особый режим из-за отсутствия зимника и сбоя в снабжении

СЫКТЫВКАР, 22 декабря. /ТАСС/. В трех селах Ижемского района Республики Коми ввели режим повышенной готовности из-за отсутствия зимника Пильегоры - Чаркабож и невозможности завоза продуктов, лекарств и топлива для котельных. До ввода зимника при необходимости организуют вертолетные рейсы с провизией и топливом, сообщила администрация района в среду.

"С целью привлечения денежных средств из резервного фонда ЧС администрации района для обустройства зимника Пильегоры - Чаркабож и обеспечения условий жизнедеятельности людей решением КЧС с 21 декабря 2021 года на территории сельских поселений Няшабож, Брыкаланск и Кипиево введен режим функционирования "Повышенная готовность" до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

По словам заместителя руководителя администрации Ижемского района Андрея Кретова, на сегодня зимник и ледовые переправы не открыты, затруднена доставка продуктов питания, завоз угля в котельные невозможен, выезд из населенных пунктов Припечорья на автомобильном транспорте также не представляется возможным. Администрация в одностороннем порядке расторгла контракт с подрядчиком ООО "РСК-Прочность", поскольку зимник не был обустроен в срок. До открытия зимника специалисты администрации будут ежедневно отслеживать обеспеченность населенных пунктов продуктами питания, медикаментами, предметами первой необходимости, следить за запасами угля на котельных. При необходимости организуют дополнительные рейсы вертолета в Припечорье.

В Няшабоже, Брыкаланске и Кипиево, которые расположены на правом берегу реки Печоры и ее протоках, проживают более 2,2 тыс. человек.