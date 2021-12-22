Власти Франции заявили, что в стране складывается критическая ситуация из-за "омикрона"

ПАРИЖ, 22 декабря. /ТАСС/. Французские власти считают, что в стране складывается критическая ситуация в связи с распространением нового штамма коронавируса "омикрон". Об этом заявил в среду официальный представитель правительства, госсекретарь Франции Габриэль Атталь в эфире телеканала BFM .

"Ситуация критическая, - сказал он. - Каждую неделю заражается один из каждых 200 жителей страны". По словам Атталя, из-за нового штамма "омикрон" эпидемиологическая обстановка может вновь резко обостриться.

По данным правительства, в настоящий момент "омикроном" инфицированы около 20% всех заболевших COVID-19 в стране, однако в некоторых регионах этот показатель еще выше. Одновременно Атталь отметил, что более половины пациентов в больницах составляют те, кто до сих пор не прошел вакцинацию от коронавируса.

Как заявил Атталь, пандемия коронавируса не скажется на сроках проведения выборов президента Франции. "Вопрос о переносе выборов на повестке дня не стоит, - заверил он. - Выборы состоятся в срок".

Президентские выборы во Франции пройдут в два тура, 10 и 24 апреля. Действующий президент Эмманюэль Макрон пока не объявил о выдвижении своей кандидатуры на второй срок. Тем не менее предвыборную кампанию уже развернули более 40 претендентов.

Ситуация в стране

При этом во Франции продолжается интенсивная кампания по вакцинации населения. В настоящий момент более 90% населения уже сделали прививки. Накануне госсекретарь заявил, что власти ускоряют подготовку законопроекта о введении вакцинных пропусков, которые придут на смену санитарным. Эти правила могут вступить в силу уже во второй половине января.

В настоящий момент во Франции продолжает действовать санитарный пропуск, который выдается как после вакцинации разрешенными в ЕС препаратами, так и на основании свидетельства о перенесенном заболевании. Этот документ необходим для доступа в общественные места, в частности, в зоны отдыха и культурные учреждения. Введение сертификата о вакцинации будет означать, что QR-код отныне станут выдавать лишь на основании прививки.

Франция переживает пятую волну пандемии коронавируса. Власти приняли решение об отмене концертов и фейерверков в новогоднюю ночь.