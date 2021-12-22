Забег Дедов Морозов в Петербурге соберет участников из России и еще четырех стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Международный забег Дедов Морозов в Санкт-Петербурге, который в 2021 году пройдет в пятый раз, соберет участников из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и США. Об этом на пресс-конференции в ТАСС в среду сообщил основатель и руководитель проекта Айдар Нуриев.

"До пандемии в забеге участвовали [представители] 36 стран. В этом году, к сожалению, из-за ковидных ограничений очень много участников не приедут. На сегодняшний день <…> [ожидаются участники из следующих стран]: Казахстан, Белоруссия и Киргизия. Из Америки тоже будут", - сказал Нуриев.

Забег пройдет 26 декабря, его центральной площадкой станет Дворцовая площадь. Он начнется с разминки у Арки Главного штаба. Ее проведет победитель первого забега Дедов Морозов марафонец Максим Егоров, который ранее пробежал 10 тыс. км от Санкт-Петербурга до Владивостока (стартовал в начале 2020 года и финишировал в апреле 2021 года).

Для бегунов предусмотрели дистанции в 2,5 км и 5 км. Маршрут пролегает рядом с главной новогодней елью города, далее он продолжается по Миллионной улице и набережной реки Мойки. "Это не чисто спортивное мероприятие", - отметил Нуриев. Так, участники могут "не бежать, а пройти, сфотографироваться с семьей и друзьями у Атлантов, порадоваться у музыкальных машин, спеть песни, пробежаться по Мойке и вернуться через Дворцовую площадь на Большую Морскую", - добавил он. Те, кто выйдет на спортивную дистанцию (два круга по 2,5 км), посоревнуются за призы.

Одним из условий участия в забеге является костюм Деда Мороза. "Можно прийти в своем костюме Деда Мороза красного, синего или белого цвета и поучаствовать в конкурсе на лучший костюм забега. Или приобрести входной билет категории "премиум", тогда костюм Деда Мороза выдадут", - пояснил Нуриев. Дети до 14 лет могут принять участие в забеге бесплатно при условии покупки родителем или родственником билета любой категории на дистанцию 2,5 км.

"Отличительной чертой забега станет благотворительная составляющая. На Большой Морской улице (зона построения участников) будет установлена елка с новогодними пожеланиями и письмами Деду Морозу от маленьких петербуржцев, подопечных благотворительного фонда "С любовью в сердце", - рассказал Нуриев. Также партнеры события выставят шесть новогодних тюнингованных автомобилей, с которыми можно будет сфотографироваться.

Антиковидные ограничения

Организаторы отметили, что проведение забега в условиях действующих коронавирусных ограничений согласовано с управлением Роспотребнадзора. Вход на мероприятие будет осуществляться по QR-кодам о прохождении вакцинации или о перенесенном заболевании, или по медотводу с ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за три календарных дня. Лицам старше 60 лет можно будет предъявить сертификат о вакцинации или перенесенной болезни на бумажном носителе с подписью и печатью врача или медицинской организации. Также у участников перед входом будут измерять температуру.

Согласно данным на сайте мероприятия, зрители в этм году не смогут очно посмотреть новогодний забег, так как на Дворцовую площадь и Большую Морскую улицу от Невского проспекта до Арки Главного штаба будут допускать только участников. Прямую трансляцию события будет вести канал "Санкт-Петербург" на своем сайте и в социальных сетях.