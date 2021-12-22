Сидорова рассказала о состоянии здоровья фигуриста Соловьева

ТАСС, 22 декабря. Состояние здоровья олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева по-прежнему остается сложным. Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщила двукратная чемпионка Европы по керлингу Анна Сидорова.

Соловьев был избит утром 21 декабря в центре Москвы, его госпитализировали. Источник ТАСС уточнил, что причиной избиения стал бытовой конфликт. Врачи оценивают состояние фигуриста, получившего сотрясение мозга и многочисленные ушибы, как средней тяжести.

"Его состояние по-прежнему сложное, связь с ним очень ограничена, врачи запрещают общаться чаще, чем один-два раза в день, - написала Сидорова. - Говорит, что все время хочется спать и продолжает болеть голова. Четыре ближайших дня самые опасные, потому что даже врачи не могут прогнозировать изменения гематомы в головном мозге. Я вместе с вами посылаю Диме все свои силы, самое главное, чтобы он сейчас поправился".

По подозрению в избиении задержаны на 48 часов двое студентов первого курса юридического факультета из Читы. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, им может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.

Соловьеву 32 года, он становился победителем Олимпийских игр в Сочи в командных соревнованиях, а также серебряным призером Игр в Пхёнчхане. Также Соловьев является бронзовым призером чемпионата мира в танцах на льду в дуэте с Екатериной Бобровой.