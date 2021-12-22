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Лавров отметил успехи России в продвижении этики искусственного интеллекта в ЮНЕСКО

Глава МИД РФ также обратил внимание на перспективы дальнейшего участия российских ведомств в деятельности ЮНЕСКО по части образования

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил успехи России в продвижении этики искусственного интеллекта в ЮНЕСКО.

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"Большую работу под руководством академика Александра Кулешова ведет российский комитет по вопросам этики искусственного интеллекта, - сказал он в среду на общем собрании комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. - Это первый в мире подобный консультативный орган при национальной комиссии по делам ЮНЕСКО".

Как отметил Лавров, российские эксперты принимали участие в разработке рекомендации об этических аспектах искусственного интеллекта. "Создали в целом созвучный с ней [рекомендацией] национальный кодекс этики в этой сфере. Видим хорошие перспективы в очередной инициативе Сбербанка по учреждению премии ЮНЕСКО в области науки и этики искусственного интеллекта", - добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

Министр также отметил перспективы дальнейшего участия российских ведомств в деятельности ЮНЕСКО по части образования. "Полагаю важным отметить эффективную работу российского комитета по образовательным программам ЮНЕСКО и его председателя ректора РУДН Владимира Филиппова. Совместно с Министерством науки и высшего образования и Минпросвещения РФ подготовлены обстоятельные доклады в ЮНЕСКО, разработаны национальные индикаторы выполнения целей устойчивого развития ООН в области образования, - продолжил Лавров. - Видим потенциал в дальнейшей вовлеченности Минпросвещения и Минобрнауки в деятельности ЮНЕСКО".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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