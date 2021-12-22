Мишустин отметил успех главы АНО "Россия - страна возможностей" на марафоне в Антарктиде

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил главу АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова с успешным прохождением ледового марафона в Антарктиде.

"Пользуясь случаем, хочу его поздравить с марафоном, который он пробежал, войдя в десятку победителей. Вот только на днях вернулся", - сказал премьер в среду на встрече с членами Экспертного совета при правительстве РФ.

Комиссаров поблагодарил главу кабмина за это поздравление, а также за честь войти в состав совета.

Как сообщала на прошлой неделе пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей", Комиссаров стал единственным российским участником, пробежавшим ледовый марафон в Антарктиде. Дистанцию в 42,195 км он пробежал за 4 часа 58 минут и 9 секунд и вошел в топ-10 лучших марафонцев, а также дополнительно преодолел еще 10 км после окончания соревнования. Итого Комиссаров пробежал более 52 км по ледовой поверхности Антарктиды за 6 часов 27 минут и 40 секунд, подчеркнули в пресс-службе.

Победителем марафона среди мужчин стал участник из Польши - Гжегож Богуния с результатом 3 часа 53 минуты и 2 секунды.

Как отмечали в пресс-службе АНО, Антарктический ледовый марафон считается одним из сложнейших экстремальных марафонов на планете. В 2021 году он состоялся в шестнадцатый раз, на старт дистанции вышли 62 спортсмена из 20 стран мира.