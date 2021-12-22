В ГД внесли законопроект о праве главы СК организовывать в ведомстве воспитательную работу

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, наделяющий председателя Следственного комитета РФ полномочиями организовывать в системе ведомства воспитательную, психологическую работу, а также работу по развитию физической культуры. Документ размещен в среду в думской электронной базе данных.

Закон "О Следственном комитете РФ" предлагается дополнить положением о том, что председатель ведомства "организует в системе Следственного комитета воспитательную, психологическую и культурно-просветительскую работу, а также работу по развитию физической культуры и спорта".

В пояснительной записке отмечается, что это необходимо для издания СК РФ нормативных правовых актов, регулирующих порядок осуществления этих полномочий. Принятие изменений позволит установить в ведомстве "порядок и основы воспитательной работы, перечень мероприятий психологического мониторинга, культурно-просветительских мероприятий, порядок и условия взаимодействия СК с организациями, осуществляющими деятельность в области науки и культуры", а также обеспечить развитие физической культуры и спорта в органах и учреждениях СК, указано в документе.