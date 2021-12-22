В канонической УПЦ поставили под сомнение уместность визита Папы Римского на Украину

КИЕВ, 22 декабря. /ТАСС/. Украинские власти и Папа Римский Франциск должны сначала убедиться, что его визит будет способствовать объединению христиан и не спровоцирует дестабилизацию религиозной ситуации в стране. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил митрополит Климент (Вечеря), комментируя слова председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона о его сомнениях в том, что визит Франциска на Украину возможен в условиях, когда каноническая УПЦ подвергается дискриминации.

"Пока официального сообщения о возможном визите Папы Римского на Украину нет, но изначально необходимо поинтересоваться, насколько уместен такой визит, насколько он послужит миру и объединению христиан, а не спровоцирует целый ряд новых провокаций и конфликтов, цель которых - дестабилизировать религиозную ситуацию на Украине и создать сложности для УПЦ и ее миссии, которую она осуществляет на территории Украины уже более тысячи лет", - сказал он.

По мнению митрополита Климента, возможный приезд Франциска на Украину, с предложением об организации которого выступали ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль, должен осуществляться лишь после того, как УПЦ получит адекватные ответы относительно продолжающей агрессии в свой адрес со стороны греко-католических священников и ущемления ими прав своих прихожан. "На Украине присутствие католиков имеет свою длинную историю, и она наполнена целым рядом серьезных конфликтов, которые не исчерпали себя и в нынешнее время. Греко-католические епископы и священники и сегодня открыто проявляют агрессию к канонической Украинской православной церкви, особенно это ярко выражено среди так называемых капелланов, которые ведут деятельность среди солдат Вооруженных сил Украины", - пояснил он.

Митрополит Климент также отметил "негативную ситуацию в западном регионе, где три епархии УПЦ после того, как в 90-х годах произошел их тотальный разгром униатскими священниками при поддержке властей, и сегодня не могут развиваться в этих регионах". "Они практически не имеют возможности осуществлять даже элементарную пасторскую деятельность, хотя огромное количество верующих УПЦ находится в Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской областях", - подчеркнул священнослужитель.

Все эти вопросы, по мнению митрополита Климента, имеют значение не только для церковной истории. "Это также важно для понимания того, в насколько цивилизованном государстве мы сегодня находимся, как будут соблюдаться конституционные права верующих канонической церкви, будут ли они зависеть от каких-то субъективных факторов на местах, не имеющих ничего общего с законом и определяющихся тем, что чиновники, которые живут в этих регионах, полностью находятся под влиянием агрессивной пропаганды греко-католических священников", - подчеркнул он.

О возможном визите Папы Римского в Москву

Вместе с тем митрополит Климент отметил, что УПЦ пока не получала информации от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о подготовке его встречи с Франциском. О возможной новой встрече 6 декабря сообщил сам глава Римско-католической церкви, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС. Он заявил, что она обсуждается и состоится в обозримом будущем.