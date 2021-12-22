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Пандемия COVID-19

Глава ВОЗ: в 2021 году ковид унес больше жизней, чем ВИЧ, туберкулез и малярия в 2020-м

Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в 2021 году из-за коронавируса умерли около 3,5 млн человек

ЖЕНЕВА, 22 декабря. /ТАСС/. Около 3,5 млн человек умерли из-за коронавируса в мире в 2021 году, это больше, чем суммарное число смертей от ВИЧ, туберкулеза и малярии в 2020 году. Об этом сообщил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"В 2021 году из-за COVID-19 было потеряно 3,5 млн жизней, умерло больше людей, чем суммарно от ВИЧ, малярии и туберкулеза в 2020 году", - сказал он. Глава ВОЗ напомнил, что каждую неделю коронавирус уносит около 50 тыс. жизней.

Теги
Тедрос Аданом ГебрейесусПандемия COVID-19
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