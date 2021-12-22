Легойда считает "совершенно невозможной" "виртуализацию" церковных таинств для верующих

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Прямые трансляции богослужений после начала пандемии стали обычным делом для многих храмов Русской православной церкви. В то же время онлайн-показ не может быть полноценной заменой присутствия верующего на богослужении, также совершенно невозможна "виртуализация" церковных таинств, заявил ТАСС глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Если раньше трансляции богослужений были не слишком распространены, например, организовывались в основном только на Пасху и на Рождество, то после начала пандемии такие трансляции - как по телевидению, так посредством интернета - стали обычным делом для многих храмов. <...> При этом, конечно, трансляция богослужения не может быть полноценной заменой присутствия на литургии и совершенно невозможна "виртуализация" таинств, к числу которых относится, например, и исповедь", - сказал Легойда, отвечая на вопрос, что принципиально изменилось в сфере церковной жизни за два года пандемии.

В целом он отметил, что в жизни Русской церкви в большей степени стали использоваться новые технические средства и возможности, хотя их применения никто не избегал и до появления коронавирусной инфекции. Хотя "принципиальных изменений, затрагивающих основы веры, нет и, разумеется, не может быть", уточнил представитель РПЦ.

"Полагаю, дистанционные средства связи и форматы общения будут продолжать все сильнее входить в нашу жизнь и увеличивать свое значение. В пандемийный период они доказали свою полезность", - сказал Легойда.

Говоря о введенных весной 2020 года в приходах и монастырях профилактических мерах, он заметил, что они "до сих пор неукоснительно соблюдаются в храмах Русской православной церкви".

В марте 2020 года патриарх Кирилл и Священный синод РПЦ утвердили инструкцию, согласно которой во время пандемии предписывается отказ от целования креста по окончании литургии, а также ужесточаются санитарные правила при совершении таинств - крещения, причастия, соборования. Патриарх отмечал ранее, что принятые правила, касающиеся посещения храмов и богослужений, были своевременны и предотвратили обвинения в адрес Русской церкви в распространении инфекции, а верующие с пониманием относятся к введенным мерам предосторожности.