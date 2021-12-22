РПЦ не исключает, что Константинополь пойдет на новую унию с католиками

ВАТИКАН, 22 декабря. /Корр. ТАСС Софья Липенкова, Вера Щербакова/. Уния между Константинопольским патриархатом и Римско-католической церковью - соединение церквей при отказе православной от своего вероучения - не исключена. Такое мнение высказал в среду в интервью корреспонденту ТАСС председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

По его словам, православно-католический диалог, в котором председательствуют Рим и Константинополь, "превратился в обман" из-за стремления последнего продвинуть идею "искусственного раздувания первенства Константинопольского патриархата". "С православной стороны Константинополь пытается продвинуть такую модель церковного устройства, богословски ее обосновывая, какой в православной церкви никогда не было", - отметил иерарх и добавил, что таким образом "под видом православного богословия в этом диалоге представляется какая-то новая концепция", с которой в РПЦ не могут согласиться.

Прецедент унии между Константинополем и Римом, напомнил митрополит, уже неоднократно имел место, в последний раз - в середине XV века, когда на константинопольской кафедре "не было православного патриарха" (Митрофан II принял католическое вероучение). "Будет ли повторен такой опыт сейчас, мы не знаем, но действия Константинополя в последние годы непредсказуемы", - добавил архиерей.

Между православными и католиками уже более 1 тыс. лет существует масса богословских различий, многие из которых относятся к основам вероучения, а потому не позволяют прийти к компромиссу. По словам митрополита Илариона, Русская православная церковь не рассматривает вариант унии - когда сохраняется православная обрядность и "внешне все остается то же самое", но вероучение полностью заменяется католическим.

Патриарх Варфоломей последние годы активно продвигает идею первенства Константинополя и фактической подчиненности ему остальных поместных церквей (в том числе РПЦ). Кроме того, он и другие высокопоставленные представители Константинопольского патриархата неоднократно заявляли о курсе на скорейшее и полное объединение с Римско-католической церковью. Некоторые эксперты не исключают, что это может произойти уже в 2025 году, на 1700-летии Вселенского собора в Никее, где был сформулирован христианский Символ веры.