Заражаемость коронавирусом снизилась на Ставрополье

"Мы говорим о некотором снижении количества не только выявленных пациентов с коронавирусной инфекцией. Если месяц назад это было 550-570 человек [в сутки], сейчас уже порядка 450 человек. <…> На протяжении четырех недель снижается количество пациентов с внебольничными пневмониями, на позапрошлой неделе их было 1 457 человек, на этой неделе мы выявили 1,2 тыс. человек и только для 900 из них потребовалась госпитализация", - сказал он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала Ставрополье в числе шести регионов, где ситуация с заболеваемостью коронавирусом остается непростой. По словам министра Колесникова, несмотря на "определенную долю осторожного оптимизма", в крае готовы к возможному ухудшению ситуации.

"Сейчас все в ожидании прихода на территорию России "омикрона" <…>. Мы все сделали, чтобы быть готовыми встретить его. У нас достаточное количество лекарственных препаратов, достаточное количество коек развернуто - 2 770, мы готовы развернуть оперативно еще порядка 1,5 тыс. коек, если это потребуется", - пояснил министр.

В связи со стабилизацией ситуации в регионе рассматривается возможность введения временного моратория на использование QR-кодов о вакцинации при посещении общественных мест. "Работа ведется совместно с Роспотребнадзором, мы изучаем заболеваемость не только коронавирусной инфекцией, но и острыми респираторными вирусными заболеваниями на территории края. <…> Понимая, что в каникулярный период не очень удобно для некоторых жителей будет использование QR-кодов, возможно, будет принято введение моратория на его использование", - отметил Колесников.

С начала пандемии на Ставрополье выявили 122 891 случай коронавируса, выздоровели 95 485 человек. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в медучреждениях умерли 5 883 пациента. В медучреждениях края инфекционные койки, задействованные для лечения пневмонии и коронавируса, свободны на 22%. На 9% свободны реанимационные койки, оснащенные аппаратами искусственной вентиляции легких.