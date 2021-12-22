В Петербурге троллейбусы на время ремонта путей заменят трамвайный маршрут

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Несколько троллейбусных маршрутов в конце декабря запустят в Петербурге в качестве компенсационной меры на время ремонта трамвайных путей на проспекте Стачек. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

"С 24 по 31 декабря в связи с необходимостью оперативного ремонта изношенных трамвайных путей на проспекте Стачек закрывается движение трамваев №52. Работы проводятся в рамках программы модернизации инфраструктуры городского электротранспорта. В качестве компенсационной меры будет организован временный троллейбусный маршрут №12 по трассе Комсомольская пл. - Авангардная ул. с интервалом движения 10-12 минут. Дополнительные троллейбусы также выйдут на маршрут №48",- говорится в сообщении.

В пресс-службе порекомендовали для проезда в кварталы Сосновой Поляны пользоваться автобусами маршрута №130 от станций метро "Ленинский проспект" и "Проспект Ветеранов". Также трамваи маршрута №36 будут следовать в объезд ремонтируемого участка по улице Маршала Казакова и улице Десантников.