"Россия - страна возможностей" запустила шесть новых проектов в 2021 году

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президентская платформа "Россия - страна возможностей" в 2021 году запустила шесть новых проектов, в том числе "Флагманы образования" и "Больше, чем путешествие". Об этом сообщил глава платформы Алексей Комиссаров в среду на встрече с членами экспертного совета при правительстве РФ.

"Только в этом году мы запустили шесть новых проектов. В качестве продолжения школьного конкурса "Большая перемена" стартовал студенческий проект "Твой ход". И число его участников превысило полмиллиона человек", - сказал он.

Помимо этого, был запущен конкурс для педагогов и управленцев системы образования - "Флагманы образования" - с четырьмя профильными треками. В июне также стартовала программа развития "Другое дело", которая позволяет участникам получать баллы за свои личные достижения и волонтерскую, благотворительную и другую общественно-полезную деятельность. Затем эти баллы они могут конвертировать в различные призы и бонусы от партнеров проекта.

"Совместно с Ростуризмом и Росмолодежью мы запустили проект "Больше, чем путешествие" - это программа туристических поездок для победителей и призеров проектов платформы "Россия - страна возможностей" и российского общества "Знание", - отметил Комиссаров.

Он также рассказал, что в 2021 году начался запуск центров компетенций при российских вузах. В них студентов будут тестировать на наличие управленческих навыков, а после для учащихся будут составлять индивидуальные программы по развитию компетенций. "Сейчас проект насчитывает 41 центр компетенций в 21 регионе России, причем они есть в каждом федеральном округе страны. И среди университетов запрос на центры только растет. На данный момент в проект вовлечены более 70 тысяч студентов, и эта цифра с каждым днем увеличивается", - отметил Комиссаров. По его словам, планируется, что к 2023 году около 300 тысяч студентов пройдут диагностику своих навыков.