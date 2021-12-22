Эпидпорог по гриппу и ОРВИ во Владимирской области превышен на 75,1%

ВЛАДИМИР, 22 декабря. /ТАСС/. Эпидемический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ во Владимирской области превышен на 75,1%, самый высокий уровень заболеваемости отметили у жителей региона старше 15 лет. Об этом сообщается в среду на сайте администрации Владимирской области.

"Зарегистрировано превышение на 75,1% недельного эпидемического порога по заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению. В возрастных группах 15 лет и старше лет на 154,7%, среди подростков 7-14 лет - на 83,7%, среди детей трех-шести лет на 8,2%", - говорится в сообщении.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в регионе остается напряженной ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции. Ведомство рекомендовало руководителям школ допускать на новогодние утренники родителей только при предъявлении документов о прививке или недавно перенесенном заболевании.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, во Владимирской области с начала пандемии зарегистрировали 78 992 случая заболевания коронавирусом, в том числе 275 - за последние сутки. Вылечились 61 303 человека, 2 894 - умерли. Уровень коллективного иммунитета оценивается в 43,8%.