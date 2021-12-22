Американские эксперты раскритиковали администрацию Байдена за пассивный подход к пандемии

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Американские эксперты подвергли администрацию президента Джо Байдена критике за запоздалые меры и пассивное реагирование на новые вызовы, которые преподносит властям пандемия коронавируса. Их мнение в среду приводит портал Axios .

Во вторник Белый дом сообщил о планах закупить 500 млн домашних тестов на коронавирус, чтобы бесплатно раздать их американским гражданам. Кроме того, президент распорядился привлечь к работе в гражданских больницах 1 тыс. военных медиков.

"Это, конечно, отлично, но было бы лучше, если бы об этом задумались месяц назад", - прокомментировала меры правительства декан Школы общественного здравоохранения Университета Брауна Меган Рэнни. Были высказаны сомнения относительно планируемого объема закупки тестов на коронавирус, в нынешний предпраздничный период в США наблюдается нехватка этой продукции.

"Кажется, что 500 млн - много, но этого недостаточно. Правительству следует обеспечить население тестами в объеме, необходимом для того, чтобы каждый американец смог воспользоваться ими дважды в неделю", - считает Леана Вэнь, профессор Университета Джорджа Вашингтона и бывшая глава департамента здравоохранения города Балтимор (штат Мэриленд). Население США составляет приблизительно 330 млн человек.

"Речь [Байдена] была реакцией по своей сути. Многие из нас [экспертов здравоохранения] предполагали рост заболеваемости зимой. Мы предупреждали о вероятности возникновения нового штамма и на протяжении года призывали к более масштабным мерам по развертыванию [программы] тестирования на дому", - сказала Вэнь в интервью каналу CNN.

"Наше правительство продолжает придерживаться пассивного подхода, складывается впечатление, что оно неспособно к энергичным, смелым инициативам в области его компетенции. Из всего мира самый большой прирост заразившихся наблюдается в США, и так было на протяжении нескольких месяцев", - написал кардиолог и ученый Эрик Топол. Он предлагает ужесточить правила авиаперевозок, раздать жителям страны маски, добавить в понятие "полной вакцинации" бустерную вакцину и сократить срок ее введения до четырех месяцев вместо шести, а также "исправить беспорядок" в системе статистического учета заболевших и госпитализированных.