Программу строительства детсадов в Тульской области полностью завершат в 2022 году

ТУЛА, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Тульской области намерены в 2022 году полностью завершить программу нацпроекта по строительству детсадов, создав пять новых учреждений в Алексине, Новомосковске, Туле и в Заокском районе. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства региона по итогам совещания у губернатора Алексея Дюмина.

"Четыре новых учреждения образования уже работают - это детские сады в Ясногорском районе, Ефремове и Туле, а также школа на 600 мест в микрорайоне "Времена года". Еще два детских сада в Крапивне (на 75 мест) и в микрорайоне "Северная мыза" (на 240 мест) Тулы будут сданы до конца года. В 2022 году продолжится строительство пяти детских садов в Заокском районе, Алексине, Новомосковске и Туле, а также двух школ в Донском (на 400 мест) и Туле (1100 мест). Это позволит завершить программу строительства детских садов в области", - говорится в сообщении.

Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева на совещании у губернатора сообщила, что в 2021 году, как и в 2020-ом, очередей в дошкольные учреждения нет ни для одной возрастной категории.

Отмечено, что всего на строительство в регионе социальных объектов по национальным проектам, в том числе "Демография", "Образование", из бюджетов всех уровней выделили порядка 15 млрд рублей. "В 2021 году в регионе велось строительство 24 объектов в сферах здравоохранения, социальной защиты, культуры, спорта и образования. Из них 17 - за счет бюджетных средств, остальные семь - за счет внебюджетных источников. В 2022 году планируется начать строительство еще восьми объектов", - добавили в пресс-службе.

Дюмин обратил внимание глав муниципальных администраций, на соблюдение сроков реализации проектов строительства соцобъектов. "От вашего хозяйского отношения к строящимся у вас социально значимым объектам зависит многое. Если возникнут трудности, обращайтесь в правительство области за помощью. Жители ждут от нас не объяснения причин, по которым что-то не получилось, а завершения строительства в срок и с надлежащим качеством", - приводит пресс-служба слова губернатора.