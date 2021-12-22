За два года поезда "Таврия" перевезли в Крым и обратно более 3 млн пассажиров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Более 3 млн пассажиров с момента открытия регулярного железнодорожного сообщения между Крымом и российскими городами воспользовались поездами "Таврия" для поездок на полуостров и обратно. Первый состав компании "Гранд сервис экспресс" отправился в Крым в декабре 2019 года после открытия движения по Крымскому мосту, сообщил журналистам в среду генеральный директор предприятия Александр Ганов.

"23 декабря ровно два года, как первый поезд уехал благополучно из Санкт-Петербурга в Севастополь. <…> За это время поездами "Таврия" мы перевезли более 3 млн пассажиров", - рассказал Александр Ганов.

В общей сложности за два года по Крымскому мосту проследовало свыше 6,5 тыс. поездов дальнего следования "Таврия". При этом, как отметил генеральный директор, в 2020 году изначально планировалось перевезти гораздо больше пассажиров, около 2 млн человек, однако из-за падения спроса на путешествия во время первой волны пандемии коронавируса фактически поездами воспользовалось 1,2 млн пассажиров.

В то же время за 2021 год "Гранд сервис экспресс" смог перевезти более 2,3 млн пассажиров без учета новогодних рейсов. В 2022 году предприятие рассчитывает, что его поездами воспользуется 2,7 млн человек. Одним из основных факторов роста перевозок выступит перевод нескольких летних маршрутов в Крым в круглогодичный режим.

Александр Ганов обратил внимание, что преимущественно поездами в Крым путешествуют семьи с детьми, каждый пятый пассажир на маршрутах "Таврии" - ребенок. Средний возраст взрослых путешественников составил 41 год. Также генеральный директор подчеркнул, что сегодня поезда не являются прямыми конкурентами самолетам, поскольку данными видами транспорта пользуются преимущественно разные типы пассажиров.

Созданная в 2002 году компания "Гранд Сервис Экспресс" специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе на одном из самых популярных в России направлений Москва - Санкт-Петербург. За годы деятельности команда накопила большой опыт работы и получила высокую оценку пассажиров. В 2019 году руководство ГСЭ решило расширить географию маршрутов: компания выступила инициатором организации пассажирских перевозок в Крым.