В МГУ заявили, что Алиса Теплякова не проявила особых успехов в обучении

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Девятилетняя студентка факультета психологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Алиса Теплякова не проявила особых успехов во время обучения, сообщили ТАСС в пресс-службе факультета.

Накануне сотрудники факультета психологии МГУ вызвали полицию из-за скандального поведения отца Тепляковой. Мужчина прорывался через охрану, чтобы "разобраться с преподавателями", поскольку ему не понравилась полученная дочерью оценка и процедура проведения экзамена. Администрация факультета сообщила ТАСС, что обеспечит образовательный процесс и сделает все для комфортного пребывания студентки на территории факультета.

"К сожалению, за весь период обучения ни один из преподавателей Московского университета, работавших с курсом и группой Алисы, так и не сообщил о каких-либо особых успехах при освоении девятилетней студенткой дисциплин из учебного плана. Об "успехах" Алисы в обучении преподаватели чаще с удивлением узнавали из СМИ", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что Теплякова при поступлении в МГУ не показала каких-либо выдающихся знаний и не смогла выдержать конкурсной процедуры. Факультет также неоднократно разъяснял, что девочка еще не готова получать профессию психолога, тем не менее "родители настояли на своем праве заключить договор на обучение их дочери на контрактной основе". Однако на факультете так и не смогли узнать образовательные потребности Тепляковой из-за стремления папы "самостоятельно организовывать образовательный процесс".

Москвичка Теплякова сдала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике в восемь лет и получила аттестат в московской школе №626. Аттестат об окончании девяти классов девочка получила в семь лет.