ВОЗ не исключает, что ковид станет эндемическим заболеванием

ЖЕНЕВА, 22 декабря. /ТАСС/. Ковид может стать эндемическим заболеванием, однако это не значит, что он станет менее опасным. Об этом заявила в среду на брифинге эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

"Вирус продолжает распространяться, - отметила она. - Станет ли вирус эндемическим - вероятно. Возможно, будут сезонные вариации. Но это не значит, что он будет менее опасен, это значит, что он будет медленнее распространяться".

"Насколько коронавирус станет менее агрессивным - нам только предстоит узнать, - подчеркнула ван Керкхове. - Переход к концу пандемии будет постепенным. Но сейчас мы находимся в разгаре пандемии. Вирус распространяется в любых условиях, и мы ожидаем, что он будет развиваться". В этих условиях, добавила эксперт, особую важность имеет вакцинация, которая, по крайней мере, сокращает число случаев тяжелого течения заболевания и смертей.

ВОЗ 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". По данным организации, этот вариант обладает повышенной способностью к распространению и может быть более устойчив к вакцинам. К настоящему времени омикрон-штамм был выявлен более чем в 100 странах.