Песков: эпидемиологическая ситуация в России позволяет Путину дать пресс-конференцию очно

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Относительно спокойная эпидемиологическая ситуация позволяет провести ежегодную пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина в очном формате. Об этом в интервью каналу НТВ сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы технологически адаптировались к условиям пандемии, мы сейчас находимся в относительно спокойном периоде с эпидемиологической точки зрения, что позволяет при соблюдении установленных Роспотребнадзором мер предосторожности провести это мероприятие с очным присутствием президента", - сказал он.

Песков подчеркнул, что очный формат необходим. "Это всегда удобнее для него [Путина] - смотреть на людей, и удобнее для журналистов, естественно, задавать вживую вопросы", - добавил представитель Кремля.