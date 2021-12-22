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Большая пресс-конференция Владимира Путина

Песков: эпидемиологическая ситуация в России позволяет Путину дать пресс-конференцию очно

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что очный формат необходим

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Относительно спокойная эпидемиологическая ситуация позволяет провести ежегодную пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина в очном формате. Об этом в интервью каналу НТВ сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы технологически адаптировались к условиям пандемии, мы сейчас находимся в относительно спокойном периоде с эпидемиологической точки зрения, что позволяет при соблюдении установленных Роспотребнадзором мер предосторожности провести это мероприятие с очным присутствием президента", - сказал он.

Песков подчеркнул, что очный формат необходим. "Это всегда удобнее для него [Путина] - смотреть на людей, и удобнее для журналистов, естественно, задавать вживую вопросы", - добавил представитель Кремля.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияБольшая пресс-конференция Владимира ПутинаПесков, Дмитрий Сергеевич
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