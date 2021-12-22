Фонд президентских грантов в 2021 году поддержал более 7,5 тыс. проектов

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Фонд президентских грантов по итогам 2021 года поддержал более 7,5 тыс. проектов на общую сумму около 10 млрд рублей. Большинство проектов касаются сферы охраны здоровья и соцподдержки, сообщил в среду ТАСС генеральный директор фонда Илья Чукалин.

"Мы поддержали напрямую 4 144 проекта на сумму 8,3 млрд рублей. Плюс мы еще софинансировали 74 региона - их собственные грантовые конкурсы для НКО. Мы через них обеспечили поддержку еще более 3 тыс. проектов и суммарно выделили 1,5 млрд рублей. Впервые работала эта программа. В результате мы более 7,5 тыс. проектов поддержали в этом году", - рассказал собеседник агентства. По его словам, последние два года объем поддержки некоммерческих проектов был "рекордным".

"Мы понимаем, что у нас охрана здоровья была на первом месте, сейчас количество таких проектов еще больше увеличилось. На втором месте после охраны здоровья - направление в области социальной поддержки, наиболее незащищенные категории граждан. В допандемийное время у нас на втором месте обычно были проекты в сфере образования и просвещения", - отметил Чукалин.

Гендиректор также добавил, что среди самых известных проектов, которые получают поддержку, - фонд помощи хосписам "Вера", "Старость в радость", поисковые отряды "Лиза Алерт".

Как отметили в пресс-службе фонда, крупные гранты в 2021 году получали, как правило, инициативы с общероссийским охватом. Среди них проект "Пропавшие в кинохронике", которому выделили 48 млн рублей. Это иммерсивный проект, представляющий собой трехмерную панораму. Она рассказывает о судьбах сотрудников киностудии "Ленфильм", прошедших Великую Отечественную войну. Авторы проекта воссоздают рельеф, макеты техники, элементы зданий и фигуры героев. Панорама дополнена медиа-, аудио- и световыми эффектами.

Фестиваль "Биеннале театрального искусства - 2021", который проходил в Москве с сентября до декабря, получил грант в размере 45 млн рублей. Еще 33 млн рублей направили проекту "Организация эффективной работы ресурсного центра поискового добровольчества".

О фонде

Фонд президентских грантов начал работу 3 апреля 2017 года. Он проводит конкурсы и по их результатам предоставляет гранты президента РФ российским некоммерческим организациям на реализацию проектов по 11 направлениям, охватывающим весь спектр общественной жизни. За весь период работы фонд поддержал более 20 тыс. проектов НКО на общую сумму свыше 41 млрд рублей.