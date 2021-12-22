Ученые подтвердили данные об обнаружении парохода "Вайгач" в Арктике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Члены совместной экспедиции Русского географического общества (РГО) и Северного флота в 2021 году провели водолазный осмотр судна в Карском море, которое было обнаружено в прошлом году. Ученые подтвердили, что это ледокольный пароход "Вайгач", затонувший в 1918 году, рассказал в среду на пресс-конференции в Москве директор департамента экспедиционной деятельности и развития туризма РГО Сергей Чечулин.

"В 2020-м году в рамках совместной с Северным флотом экспедиции на арктических архипелагах определили местоположение легендарного судна "Вайгач". В 2021 году нам удалось в рамках совместной экспедиции с географической службой Северного флота и компанией "Фертоинг" совершить водолазное погружение и идентифицировать судно", - сказал он.

В рамках пресс-конференции состоялась церемония передачи в Научный архив РГО документов из семейных архивов адмирала Бориса Вилькицкого, капитана "Вайгача", и гидрографа Николая Евгенова, вахтенного начальника судна. Среди документов - телеграммы и карты, которыми обменивались ледокольные суда "Таймыр", "Вайгач" и "Эклипс" во время исследования Северного морского пути в начале XX века.

В 2020 году во время третьего сезона экспедиции РГО и Северного флота по изучению арктических архипелагов в водах Карского моря было обнаружено местоположение останков нескольких судов, построенных в XX веке. Тогда ученые предположили, что одно из них - "Вайгач".

Гидрографическая экспедиция на ледоколах "Таймыр" и "Вайгач" проходила в 1910-1915 годах для изучения пути вдоль северных берегов Сибири. Был открыт архипелаг Северная Земля, обнаружены острова Старокадомский, Малый Таймыр.

Русское географическое общество было основано по указанию императора Николая I в 1845 году. В разные годы Обществом руководили представители Российского императорского дома, ученые и государственные деятели. С 2009 года президентом РГО является министр обороны РФ Сергей Шойгу. Сегодня РГО насчитывает более 22 тыс. членов в России и за рубежом. Региональные отделения общества открыты во всех 85 субъектах Российской Федерации.