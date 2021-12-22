Власти Пензенской области рекомендовали школам ввести двухнедельные каникулы с 27 декабря

ПЕНЗА, 22 декабря. /ТАСС/. Министерство образования Пензенской области рекомендовало всем школам региона ввести двухнедельные каникулы с 27 декабря. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте ведомства.

"Министерство образования Пензенской области рекомендует провести зимние каникулы в единые для Пензенской области сроки: с 27 декабря 2021 года по 9 января 2022 года включительно", - отмечается в сообщении.

В министерстве также рекомендовали сотрудникам учреждений образования провести профилактические беседы с учащимися и их родителями по поводу обязательного соблюдения требований Роспотребнадзора во время пандемии коронавируса, пожарной безопасности и требований безопасности при использовании пиротехнических изделий.

Ранее власти региона разрешили проведение новогодних утренников в образовательных учреждениях при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Родители детей смогут посетить мероприятия по QR-кодам о вакцинации от коронавируса, справке о перенесенном заболевании или медотводе. Совместные мероприятия нескольких классов или групп запрещены.

В регионе сохраняются некоторые ограничения, введенные из-за пандемии. Посещение театров, музеев, концертных залов, кинотеатров, фитнес-клубов, предприятий общепита и сферы услуг возможно только при предъявлении QR-кода о вакцинации, справки о перенесенном заболевании или документа о медотводе от вакцинации. Работа кафе и ресторанов ограничена с 23:00 до 06:00.

В Пензенской области, по данным сайта стопкоронавирус.рф, подтвердилось более 99 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, свыше 77 тыс. человек выздоровели, 4,5 тыс. пациентов умерли.