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Пандемия COVID-19
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Песков сообщил, что у Путина сохраняется высокий уровень антител к ковиду

Как отметил пресс-секретарь российского президента, глава государства недавно ревакцинировался и участвовал в эксперименте с назальной вакциной

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин имеет высокий уровень антител к коронавирусу. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия-24".

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"У него действительно очень высокий уровень антител, у него титры очень высокие. Он только что ревакцинировался, был сделан бустер, и плюс он еще принял участие в эксперименте с назальной вакциной. Поэтому, я надеюсь, это достаточный уровень защиты", - сказал Песков.

Пресс-секретарь отметил, что и у него самого достаточно высокий уровень антител к коронавирусу.

"И хотя у меня был достаточно высокий уровень антител, я еще и "Спутник лайт" себе сделал, чтобы застраховаться. Тем более, что уже сейчас понятно, что "Спутник V" и "Спутник Лайт" в мире наиболее эффективны против нового штамма "омикрон", - добавил Песков.

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