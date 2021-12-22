Песков сообщил, что у Путина сохраняется высокий уровень антител к ковиду

"У него действительно очень высокий уровень антител, у него титры очень высокие. Он только что ревакцинировался, был сделан бустер, и плюс он еще принял участие в эксперименте с назальной вакциной. Поэтому, я надеюсь, это достаточный уровень защиты", - сказал Песков.

Пресс-секретарь отметил, что и у него самого достаточно высокий уровень антител к коронавирусу.

"И хотя у меня был достаточно высокий уровень антител, я еще и "Спутник лайт" себе сделал, чтобы застраховаться. Тем более, что уже сейчас понятно, что "Спутник V" и "Спутник Лайт" в мире наиболее эффективны против нового штамма "омикрон", - добавил Песков.