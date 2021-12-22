Глава "Вектора": "омикрон" может распространяться практически в три раза быстрее "дельты"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Новый штамм коронавируса "омикрон", по предварительным данным, распространяется в три раза быстрее, чем "дельта", заявил директор центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

"Практически в три раза он может быстрее распространяться к дельта-варианту. Но это предварительные оценки", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Он добавил, что омикрон-штамм может составить серьезную конкуренцию дельта-штамму.

Максютов считает, что говорить о том, что новый штамм коронавируса "омикрон" вызывает менее тяжелое течение ковида пока преждевременно. Однако число пациентов, которым будет необходима госпитализация при циркуляции "омикрона", возможно будет расти, сообщил он.

"Мы надеемся, что вариант "Омикрон" вызывает клинически менее тяжелое течение заболевания, но сегодня говорить об этом еще преждевременно. Если это будет относительно менее опасный вариант, все равно возможно увеличение количества пациентов, которым будет требоваться госпитализация, вариант "Омикрон" будет заражать большее количество людей", - сказал он.

По словам Максютова, уровень защиты против нового штамма коронавируса "омикрон" у тех, кто до этого переболел, заразившись другими вариантами вируса, будет ниже.

"Разработчики вакцин и препаратов на основе моноклональных антител в мире вынуждены констатировать частичное снижение защиты. К сожалению, и ранее переболевшие, в большей части, уже не смогут рассчитывать на тот уровень безопасности, к которому мы привыкли в случае повторного заражения уже дельта-вариантом", - сказал он.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". По данным организации, этот вариант обладает повышенной способностью к распространению и может быть более устойчив к вакцинам. К настоящему времени омикрон-штамм был выявлен более чем в 100 странах.