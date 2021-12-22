Глава центра "Вектор" допустил, что технически "омикрон" возможно вывести искусственно

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Новый штамм коронавируса "омикрон" технически возможно вывести искусственно, но хочется верить, что сознательно такие работы не проводятся. Об этом заявил в среду гендиректор центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

"Технически нет противоречий получить штамм с заданным набором мутаций, но кому и зачем это может быть нужно? Я хочу верить в то, что в мире сознательно такие работы никто не проводит", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Максютов добавил, что центр "Вектор" получил уже более 30 полных геномов нового варианта коронавируса.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". Новый вариант вируса выявлен уже более чем в 100 странах. По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в РФ зарегистрирован 41 случай инфицирования новым штаммом "омикрон".

Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.