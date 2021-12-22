Байден сдал отрицательный тест на ковид после его контактов с заразившимся сотрудником

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в среду сдал отрицательный тест на заражение новым коронавирусом в свете того, что в понедельник один из сотрудников Белого дома, тесно контактировавший на прошлой неделе с американским лидером, заболел ковидом. Об этом сообщили представители Белого дома.

"Утром президенту сделали ПЦР-тест, результат был отрицательным", - отметили они.

В понедельник стало известно, что сотрудник администрации США, тесно контактировавший 17 декабря с Байденом на борту президентского самолета, заразился коронавирусом. "В понедельник утром сотрудник среднего ранга <...> получил положительный результат теста на COVID-19. За три дня до этого, в пятницу, этот сотрудник провел примерно 30 минут вблизи от президента на борту номер один", - отмечалось в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Имя данного сотрудника не разглашается. По словам Псаки, он ранее был полностью вакцинирован и ревакцинирован, он также "сдал отрицательный тест перед посадкой на борт номер один". У данного сотрудника симптомы заболевания начали проявляться только в воскресенье.

Байден в конце сентября был ревакцинирован от нового коронавируса. По словам Псаки, президенту США также сделали тесты на коронавирус 19 и 20 декабря утром. Оба теста были отрицательными.