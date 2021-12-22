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Песков заявил, что РФ не хочет уподобляться Украине, изгнавшей российских журналистов

Комментируя аккредитацию на пресс-конференцию президента Владимира Путина украинского журналиста Романа Цымбалюка, представитель Кремля заметил, что "признать виновным в нарушении действующего закона может только суд"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Москва не хочет уподобляться Киеву, изгнавшему российских журналистов с Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

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"Мы не хотим уподобляться украинским властям, которые изгнали всех российских журналистов давно из Киева. У нас действует закон о СМИ, который предоставляет равные права зарубежным СМИ и нашим российским СМИ", - сказал Песков.

Комментируя аккредитацию на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина украинского журналиста Романа Цымбалюка, про которого ранее СМИ сообщили, что он вызван на допрос в прокуратуру в связи с возможным разжиганием вражды и ненависти к россиянам, представитель Кремля заметил, что "признать виновным в нарушении действующего закона может только суд".

Теги
УкраинаРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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