Песков заявил, что РФ не хочет уподобляться Украине, изгнавшей российских журналистов

"Мы не хотим уподобляться украинским властям, которые изгнали всех российских журналистов давно из Киева. У нас действует закон о СМИ, который предоставляет равные права зарубежным СМИ и нашим российским СМИ", - сказал Песков.

Комментируя аккредитацию на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина украинского журналиста Романа Цымбалюка, про которого ранее СМИ сообщили, что он вызван на допрос в прокуратуру в связи с возможным разжиганием вражды и ненависти к россиянам, представитель Кремля заметил, что "признать виновным в нарушении действующего закона может только суд".