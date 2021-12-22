Песков сообщил, что представители СМИ-иноагентов смогут задать вопрос Путину

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Представители СМИ-иноагентов смогут не только присутствовать на ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, но и задать вопросы главе государства, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Статус иностранного агента для СМИ не является запретительным, он никоим образом не запрещает работу СМИ. СМИ просто должны информировать своих слушателей, читателей, зрителей, что они получают иностранные деньги и на эти деньги они живут, грубо говоря", - отметил представитель Кремля в интервью Первому каналу.

Отвечая на вопрос о том, что теперь на ежегодной пресс-конференции Путина особое политическое значение приобретут вопросы от СМИ-иноагентов, Песков призвал не придавать этому преувеличенного значения. "Не нужно преувеличивать и не нужно в данном случае здесь искать какие-то нюансы, их нет. Это такие же СМИ, они так же участвуют в пресс-конференции и будут иметь такое же право задать свой вопрос главе государства", - подчеркнул представитель Кремля.

Песков сообщил, что Путин сам решил, что его ежегодная большая пресс-конференция 23 декабря пройдет в очном формате, который гораздо эффективнее, удобнее и востребованнее журналистами.

"Он [Путин] прекрасно понимает, что это гораздо эффективнее [очное общение], это удобнее для журналистов и это больше востребовано журналистами, поэтому это ежегодное право журналистов задать любые вопросы президенту должно реализовываться", - объяснил представитель Кремля, подтвердив, что президент сам выбрал очный формат общения.

Большая пресс-конференция Путина 23 декабря будет проходить в Манеже, куда приедет президент, чтобы ответить на вопросы представителей СМИ. В 2020 году Путин находился в подмосковной резиденции в Ново-Огарево, где вместе с ним в одном помещении находились всего несколько корреспондентов, а большая часть представителей прессы обращалась к главе государства по видеосвязи.

На большую пресс-конференцию Путина аккредитовано 507 журналистов. Среди них, в частности, корреспонденты телеканала "Дождь" и издания Meduza, признанных в России СМИ-иноагентами.