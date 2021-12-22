{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Большая пресс-конференция Владимира Путина
Обновлено 

Песков сообщил, что представители СМИ-иноагентов смогут задать вопрос Путину

На большую пресс-конференцию президента аккредитованы 507 журналистов, среди которых, в частности, корреспонденты телеканала "Дождь" и издания Meduza, признанных в России СМИ-иноагентами

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Представители СМИ-иноагентов смогут не только присутствовать на ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, но и задать вопросы главе государства, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На эту тему
СМИ-иноагенты. Порядок признания и статус
СМИ-иноагенты.

"Статус иностранного агента для СМИ не является запретительным, он никоим образом не запрещает работу СМИ. СМИ просто должны информировать своих слушателей, читателей, зрителей, что они получают иностранные деньги и на эти деньги они живут, грубо говоря", - отметил представитель Кремля в интервью Первому каналу.

Отвечая на вопрос о том, что теперь на ежегодной пресс-конференции Путина особое политическое значение приобретут вопросы от СМИ-иноагентов, Песков призвал не придавать этому преувеличенного значения. "Не нужно преувеличивать и не нужно в данном случае здесь искать какие-то нюансы, их нет. Это такие же СМИ, они так же участвуют в пресс-конференции и будут иметь такое же право задать свой вопрос главе государства", - подчеркнул представитель Кремля.

Песков сообщил, что Путин сам решил, что его ежегодная большая пресс-конференция 23 декабря пройдет в очном формате, который гораздо эффективнее, удобнее и востребованнее журналистами. 

"Он [Путин] прекрасно понимает, что это гораздо эффективнее [очное общение], это удобнее для журналистов и это больше востребовано журналистами, поэтому это ежегодное право журналистов задать любые вопросы президенту должно реализовываться", - объяснил представитель Кремля, подтвердив, что президент сам выбрал очный формат общения.

Большая пресс-конференция Путина 23 декабря будет проходить в Манеже, куда приедет президент, чтобы ответить на вопросы представителей СМИ. В 2020 году Путин находился в подмосковной резиденции в Ново-Огарево, где вместе с ним в одном помещении находились всего несколько корреспондентов, а большая часть представителей прессы обращалась к главе государства по видеосвязи.

На большую пресс-конференцию Путина аккредитовано 507 журналистов. Среди них, в частности, корреспонденты телеканала "Дождь" и издания Meduza, признанных в России СМИ-иноагентами.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБольшая пресс-конференция Владимира Путина
На Украине расширили список профессий женщин, которых будут ставить на воинский учет
Как сообщили в Минобороны страны, перечень охватывает сотни специальностей, среди которых, в частности, главный бухгалтер и начальник юридического отдела
Читать полностью