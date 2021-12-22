Скворцова заявила, что "Мир-19" снижает вирусную нагрузку после первого применения

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Препарат для лечения коронавирусной инфекции "Мир-19", зарегистрированный ранее Минздравом РФ, ведет к снижению вирусной нагрузки уже после первой ингаляции. Об этом в среду заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в эфире телеканала " Россия-24 ".

"При исследованиях этого препарата ["Мир-19"], в том случае, если больной находится в тяжелой вирусной интоксикации, с [нездоровым] цветом лица, вегетативными симптомами, то есть это действительно токсические проявления, после первой же ингаляции меняется состояние пациента, то есть мы видим клинические признаки снижения вирусной нагрузки", - сказала она.

"Сам этот препарат - он достаточно приятный, со сладковатым небольшим привкусом, и не оставляет никаких после себя побочных неприятных действий, он хорошо переносится у всех", - добавила Скворцова. Она подчеркнула, что чем раньше начать лечение препаратом "Мир-19", тем выше его эффективность.

Скворцова сообщила, что ФМБА планирует проведение специального исследования препарата "Мир-19" на амбулаторных больных, что позволит распространять препарат через аптечные сети.

"Мы планируем продолжать исследования [препарата "Мир-19"] и уже пострегистрационные, и проведем специальное исследование по протоколу уже для амбулаторных пациентов. После этого исследования уже появится возможность распространять препарат через аптечную сеть и лечить при первых признаках проявления заболевания", - сказала она.

Ранее в среду в Минздраве РФ сообщили, что препарат от коронавируса "Мир-19", разработанный ФМБА России, прошел регистрацию.

Препарат "Мир-19" предназначен для профилактики или лечения коронавирусной инфекции через ингаляционное или интраназальное введение. В ФМБА утверждают, что он прекращает репликацию вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, а также пневмониты и острые респираторные дистресс-синдромы на ее фоне.