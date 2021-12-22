РПЦ ведет с государством диалог о создании института больничных капелланов

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Русская православная церковь выступает за то, чтобы закрепить на государственном уровне возможность оказания священниками духовной помощи пациентам в больницах, и сейчас ведет продуктивный диалог с властями по поводу создания института больничных капелланов. Об этом сказал ТАСС глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Пандемия и необходимость посещения священниками страждущих в "красных зонах" стала поводом и для содержательного и очень серьезного диалога государства и Церкви о создании института больничных капелланов. Можно с уверенностью утверждать, что государство осознает необходимость не только медицинской, но и духовной помощи для пациентов", - сказал Легойда, отвечая на вопрос о том, что принципиально изменилось в сфере церковной жизни за два года пандемии.

Он отметил, что "если такая возможность будет закреплена на государственном уровне, священнику не потребуется тратить значительные силы и время на то, чтобы добиться допуска в больницу для исповеди или причастия больных или умирающих".

По словам Легойды, с момента начала пандемии Русская православная церковь в целом и синодальный отдел по благотворительности сделали очень многое для того, чтобы православные священники могли получить доступ в "красные зоны" к тяжелым больным. "Не только для того, чтобы находящиеся на лечении от коронавируса верующие могли исповедаться и причаститься, но и для того, чтобы они могли услышать слово утешения и поддержки. Поверьте, отмечено много случаев, когда молитвенная и духовная поддержка со стороны священника оказывалась решающим фактором, помогала склонить чашу "весов", балансирующих между жизнью и смертью, в сторону жизни, в сторону выздоровления пациента", - добавил представитель РПЦ.