Ремонт дорог в Петрозаводске в 2022 году начнут с годовым опережением плана

ПЕТРОЗАВОДСК, 22 декабря. /ТАСС/. Ремонтные работы в Петрозаводске в 2022 году будут проводиться по плану, заявленному ранее на 2023 год. Об этом сообщил в среду на прямой линии главы Карелии Артура Парфенчикова мэр Петрозаводска Владимир Любарский.

"Мы планируем приступить к реализации планов 2023 года. Если в феврале объявимся на торги, то это позволит уже после схождения снега сразу вести полноценные работы. Общий объем финансирования 282 млн рублей, это 18 участков дорог и общая продолжительность 10 км", - сказал он.

За 2021 год в Петрозаводске успели отремонтировать объемы, запланированные на два года: на эти цели потратили 954 млн рублей. К нормативному состоянию привели 29 участков общей протяженностью 40 км. При этом в городе сохраняется проблема содержания дорог в зимнее время. Как отметил Любарский, проблема с уборкой снега в столице республики сохраняется, что в том числе связано с долгосрочным контрактом с подрядчиком компанией "Техрент", подписанным в 2019 году на срок до 2024 года: по условиям договора, компания ежегодно получает за свою работу 285 млн рублей, однако с учетом роста цен "это совсем другие деньги, чем те, которые были раньше. Это касается и горюче-смазочных материалов, и фонда оплаты труда, и других составляющих", - сказал Любарский.

По словам главы администрации Петрозаводска, несмотря на риск того, что подрядчик не справится с уборкой города от снега зимой, власти решили не расторгать контракт до наступления сезона, так как после анализа рынка и консультаций с экспертами найти ему замену не представлялось возможным. В декабре, когда в Петрозаводске ввели режим повышенной готовности из-за некачественной уборки города после снегопадов, разрывать договор также не стали, чтобы не привести ситуацию к окончательному коллапсу. Сейчас в Петрозаводске к уборке снега дополнительно привлекли субподрядчиков, чтобы нормализовать ситуацию.

"Я думаю, что мы все-таки придем к расторжению контракта с "Техрентом" и его плавным замещением другими юридическими лицами. Сразу надо подчеркнуть, что во главе угла - законность процедуры. Есть остатки контракта, действующего на сегодняшний день по 2024 год, которые мы будем вынуждены по новой расторговывать, то есть остатки с 2022 по 2024 с соблюдением процедур уйдут на торги", - сказал руководитель администрации Петрозаводска.

Отдельно городу предстоит решить проблему уборки дворов, ответственность за которые лежит на управляющих компаниях. "Эту проблему муниципальным контрактом не решишь, потому что это вопрос точечной работы с управляющими компаниями. Мы помним советский период: за дворы всегда отвечали ЖЭКи, аналог сегодняшних управляющих компаний, ТСЖ. Здесь надо искать механизмы, которые заставят наши компании более ответственно относиться к этой составляющей", - прокомментировал Парфенчиков.