Школы и больницы сирийского города Маалюля получили технику и новогодние подарки из России

МААЛЮЛЯ /Сирия/, 22 декабря. /ТАСС/. Делегация российских регионов, Госдумы и общественных организаций привезла в сирийский город Маалюля компьютерную и медицинскую технику для социальных учреждений, а также новогодние подарки для местных детей. Как рассказал журналистам координатор думской группы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин, в частности, единственная школа Маалюли получила компьютеры и принтеры, которых здесь не хватало после войны.

"Мы привезли большое количество оргтехники, компьютеры, принтеры - то, что необходимо. Мы стараемся заранее спрашивать, что нужно, что необходимо. Привезли подарки для всех детей, кто здесь живут, в Маалюле. Это и те, кто учится в школе, и кто ходит еще в садик, и, конечно, сладости - наши русские сладости", - рассказал Саблин.

Единственная средняя школа города, в которой учатся 105 детей, получила два принтера и четыре ноутбука от правительства Москвы. В 2014 году боевики разграбили здание и унесли всю технику, которая здесь была. Теперь школа вновь работает, сюда вернулись учителя и ученики. Часть детей лишилась отцов в ходе боевых действий в стране.

"Прежде чем посетить местную школу, нас пустили к детям, дали возможность вручить подарки от жителей Москвы, "Боевого братства", от России, рождественские подарки, поздравить учительский состав с наступающим Рождеством. Ну а прежде всего мы почтили память защитников сирийского народа, которые погибли в борьбе с терроризмом", - отметил в разговоре с журналистами член делегации от Госдумы Николай Валуев.

Кроме этого, в местную детскую больницу передали 30 концентраторов кислорода от "Боевого братства", 500 детских подарков от Вологодской области, а также спальные комплекты от Владимирской области. Подопечным детского сада также вручили сладкие новогодние подарки.

Гуманитарная акция проводится в рамках подготовки заседания межведомственных координационных штабов России и Сирии по восстановлению мирной жизни, которое состоится в четверг. На последнем заседании в ноябре члены межведомственной делегации РФ встретились с президентом Сирии Башаром Асадом и обсудили договор о дружбе между Москвой и Дамаском, а также вопросы восстановления мирной жизни в республике.