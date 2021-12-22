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В РПЦ сообщили, что духовенство осудило недопуск до причастия из-за решения о вакцинации

Собрание духовенства Московской епархии приняло постановление, в котором говорится о неприемлемости такой практики

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Собрание духовенства Московской епархии заявило о неприемлемости практики, когда священник не допускает верующих к участию в причастии и других церковных таинствах или в богослужении на основании того или иного принятого ими решения о вакцинации. Об этом говорится в решении епархиального собрания Москвы.

"Неприемлемым является недопущение православного христианина к участию в таинствах или богослужениях Церкви по причине принятия им того или иного решения в этом вопросе или же по причине наличия или отсутствия у него идентификатора, свидетельствующего о вакцинации", - говорится в постановлении прошедшего в среду ежегодного епархиального собрания Москвы, которое опубликовано на сайте РПЦ.

В нем также отмечается, что "клир Москвы с должным вниманием воспринял предостережение Святейшего Патриарха Кирилла относительно недопустимости злоупотребления пастырской властью для склонения человека к принятию того или иного решения в вопросе вакцинации от коронавирусной инфекции".

Епархиальное собрание прошло в среду под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Теги
РоссияКирилл (патриарх)Пандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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