Россия выделила $2 млн для реализации проекта ООН в Таджикистане

ДУШАНБЕ, 22 декабря. /ТАСС/. Программа развития ООН (ПРООН) совместно с правительством Таджикистана и при финансовой поддержке России в $2 млн запускает новый проект для молодежи "Расширение возможностей молодежи через развитие профессиональных навыков и содействие инновациям в Таджикистане".

"Мы анонсируем запуск 1 января 2022 года новой инициативы, на реализацию которой Россия выделяет $2 млн", - объявил в среду посол РФ в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов на заседании руководящего комитета совместных проектов России и ПРООН. По его словам, этот проект должен охватить активную молодежь Таджикистана, заинтересованную в своем росте, совершенствовании своих профессиональных навыков.

"Совместно с ПРООН планируется создать 350 новых рабочих мест, ориентированных на современные запросы рынка труда", - уточнил дипломат, добавив, что важный акцент будет сделан на молодежь в регионах страны. Лякин-Фролов также сообщил, что в этом проекте будут работать российские эксперты, телекоммуникационный оператор "Мегафон-Таджикистан".

Представляя проект, представитель ПРООН Фируз Саидхаджаев рассказал участникам встречи об этапах его реализации, региональном охвате с акцентом на сельские отдаленные места, оснащением ряда образовательных профессионально-технических учреждений, проведением обучающих курсов. По его данным, проект рассчитан на четыре года и будет завершен в 2025 году.

В заседании приняли участие зампредседателя Государственного комитета по инвестициям и управлению госимуществом при правительстве Таджикистана Хуршеда Кодири, представители ПРООН и средств массовой информации.