На Украине расширили список профессий женщин, которых будут ставить на воинский учет

КИЕВ, 22 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны Украины расширило перечень специальностей и профессий женщин, которых будут ставить на воинский учет. Об этом говорится в опубликованном в среду приказе Минобороны страны.

"Вступил в силу Перечень специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на военный учет", - отмечает ведомство.

По его данным, перечень "охватывает сотни специальностей и профессий, например, на учет должны стать и главный бухгалтер, и менеджеры, и начальник юридического отдела". При этом военное ведомство подчеркивает, что работодатель должен проконтролировать, чтобы женщины, которые уже работают по специальностям из этого списка, встали на воинский учет. При принятии на работу у женщин будут проверять наличие документов и отметок о взятии на воинский учет.

Согласно приказу, комиссариаты будут ставить женщин на учет при условии, что ее должность или специальность есть в списке и если женщина пригодна к прохождению воинской службы по состоянию здоровья и возрасту (от 18 до 60 лет). Состояние здоровья определит воинско-врачебная комиссия. В перечне, в частности, такие популярные профессии, как программисты, врачи, юристы, музыканты, социальные работники, бухгалтеры, сотрудники ресторанов и отелей, журналисты, операторы, пиарщики, издатели, библиотекари, переводчики, аналитики, финансисты, ученые, менеджеры разного профиля, ветеринары.

24 апреля вступил в силу изменения в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов выполнения воинского долга и ведения воинского учета. Среди прочего предусматривались новшества, чтобы женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, были поставлены на воинский учет.